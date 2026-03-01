В "Реале" рассчитывают на Мбаппе в игре против "Сити"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может вернуться на поле к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Cadena Ser, в клубе рассчитывают, что француз восстановится после травмы левого колена к игре, которая состоится 17 марта в Манчестере.

По информации источника, Мбаппе пропустит первый поединок с "горожанами", запланированный на 11 марта, а также не примет участия в матчах Ла Лиги против "Хетафе" 2 марта и "Сельты" 6 марта.

Француз выступает за "Реал" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.