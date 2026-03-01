АФК перенесла матчи Лиги чемпионов из-за атак на Иран

Азиатская футбольная конфедерация объявила о переносе матчей региональной Лиги чемпионов, которые должны были состояться в Абу-Даби, Дубае и Дохе.

Как передает İdman.Biz, решение принято на фоне военного конфликта между Ираном, США и Израилем.

В официальном заявлении организации подчеркивается, что безопасность участников турнира остается приоритетом. "АФК продолжит внимательно следить за этой быстро развивающейся ситуацией и остается непреклонной в обеспечении безопасности всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков", - говорится в сообщении.

Матчи были запланированы на 2 и 3 марта. Новые даты или возможные изменения мест проведения встреч пока не объявлены.