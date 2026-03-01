Лига 1 перенесла матч "ПСЖ" с "Нантом" ради подготовки к "Челси"

Французская Лига 1 перенесла матч 26-го тура между "ПСЖ" и "Нантом", который был запланирован на 15 марта.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на официальный аккаунт турнира в социальной сети X, решение принято по просьбе парижского клуба и при согласии "Нанта".

Отмечается, что перенос связан с подготовкой "ПСЖ" к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". Первая встреча состоится 11 марта в Париже, а ответный поединок пройдет 17 марта в Лондоне.

Совет директоров Лиги 1 постановил провести игру с "Нантом" в период с 20 по 26 апреля. Точная дата будет объявлена дополнительно.