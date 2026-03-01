Луис Энрике: "ПСЖ" плохо реализует пенальти, это ненормально

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о низкой реализации пенальти после матча 24-го тура Лиги 1 против "Гавра".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, в текущем сезоне парижане реализовали лишь пять из десяти пенальти во всех турнирах, при этом три последних удара с точки оказались неудачными. В поединке с "Гавром", завершившемся победой "ПСЖ" со счетом 1:0, пенальти не смог реализовать Дезире Дуэ.

"Мы находимся в сложной ситуации. Это ненормально, что упускаем явные моменты. У нас много игроков, которые умеют бить пенальти. Думаю, мы продолжим ротацию форвардов. Я рад, что мы выигрывали серии пенальти. У нас хорошие вратари и хорошие нападающие. Но вместе с тем мы плохо реализовываем пенальти", - заявил Луис Энрике.