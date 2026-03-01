1 Марта 2026
RU

Ямаль стал первым в истории футболистом со 100 результативными действиями в 18 лет

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 13:31
9
Ямаль стал первым в истории футболистом со 100 результативными действиями в 18 лет

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в историю мирового футбола, став первым игроком, достигшим отметки в 100 результативных действий в возрасте 18 лет.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на One Football, после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" 18-летний вингер довел свой показатель до 101 результативного действия - 49 голов и 52 ассиста.

Встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 4:1, при этом Ямаль оформил хет-трик. Для достижения исторической отметки испанцу потребовалось 166 матчей.

Для сравнения, Лионель Месси и Криштиану Роналду достигли рубежа в 100 результативных действий лишь в 21 год. Аргентинцу понадобилось 159 игр, а португальцу - 236 встреч.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига 1 перенесла матч "ПСЖ" с "Нантом" ради подготовки к "Челси"
13:46
Мировой футбол

Лига 1 перенесла матч "ПСЖ" с "Нантом" ради подготовки к "Челси"

Встреча 26-го тура состоится в апреле

"Арсенал" и "Манчестер Сити" следят за полузащитником "ПСЖ"
13:14
Мировой футбол

"Арсенал" и "Манчестер Сити" следят за полузащитником "ПСЖ"

Парижский клуб может потребовать за Маюлу до 70 млн евро

Роналду не реализовал 36-й пенальти в карьере
12:38
Мировой футбол

Роналду не реализовал 36-й пенальти в карьере

Форвард "Аль-Насра" промахнулся с точки в матче 24-го тура

АФК перенесла матчи Лиги чемпионов из-за атак на Иран
12:23
Мировой футбол

АФК перенесла матчи Лиги чемпионов из-за атак на Иран

Игры 2 и 3 марта отложены из-за военного конфликта

В "Реале" рассчитывают на Мбаппе в игре против "Сити"
11:37
Мировой футбол

В "Реале" рассчитывают на Мбаппе в игре против "Сити"

Форвард "Реала" может сыграть в ответном матче с "Манчестер Сити"

Силва: после ухода я останусь болельщиком "Манчестер Сити"
10:15
Мировой футбол

Силва: после ухода я останусь болельщиком "Манчестер Сити"

Капитан "горожан" высказался о своем будущем

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии