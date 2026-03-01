Ямаль стал первым в истории футболистом со 100 результативными действиями в 18 лет

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в историю мирового футбола, став первым игроком, достигшим отметки в 100 результативных действий в возрасте 18 лет.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на One Football, после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" 18-летний вингер довел свой показатель до 101 результативного действия - 49 голов и 52 ассиста.

Встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 4:1, при этом Ямаль оформил хет-трик. Для достижения исторической отметки испанцу потребовалось 166 матчей.

Для сравнения, Лионель Месси и Криштиану Роналду достигли рубежа в 100 результативных действий лишь в 21 год. Аргентинцу понадобилось 159 игр, а португальцу - 236 встреч.