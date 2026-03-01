1 Марта 2026
Рэшфорд договорился о полноценном контракте с "Барселоной"

1 Марта 2026 15:40
Рэшфорд договорился о полноценном контракте с "Барселоной"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды, продолжит карьеру в каталонском клубе на постоянной основе.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, 28-летний англичанин договорился с чемпионом Испании о подписании трехлетнего контракта. Сообщается, что переход форварда обойдется "Барселоне" в 30 млн евро.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 22 матча за каталонскую команду, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Арендное соглашение истекает по окончании нынешней кампании.

İdman.Biz
