"Арсенал" и "Манчестер Сити" следят за полузащитником "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Сенни Маюлу может оказаться в центре трансферной борьбы английских грандов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, 19-летним футболистом интересуются "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити". Парижский клуб пока не может договориться с игроком о продлении контракта, который действует до лета 2027 года.

Сообщается, что "ПСЖ" не намерен отпускать Маюлу бесплатно. Если стороны не достигнут соглашения о новом контракте, французский гранд будет готов начать переговоры с потенциальными покупателями с суммы от 60 млн евро. При этом итоговая стоимость трансфера может вырасти до 65-70 млн евро. В случае перехода в один из клубов АПЛ зарплата хавбека может быть утроена.

В текущем сезоне Маюлу провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 млн евро.