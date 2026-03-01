"Манчестер Юнайтед" обыграл "Кристал Пэлас"

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:1.

На 4-й минуте Максанс Лакруа вывел гостей вперед, а на 56-й французский защитник получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Через минуту Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти. На 65-й минуте он сделал результативную передачу на Беньямина Шешко, который увеличил преимущество хозяев.

"Манчестер Юнайтед" набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, обойдя по дополнительным показателям "Астон Виллу" (51 очко). "Кристал Пэлас" с 35 баллами опустился на 14-ю строчку.

В параллельных матча "Фулхэм" обыграл "Тоттенхэм" - 2:1. "Брайтон" с тем же счетом одолел "Ноттингем".