4 Марта 2026
RU

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Дзюдо
Интервью
4 Марта 2026 14:13
14
Олимпийский чемпион Афин Кейджи Сузуки после Летних Игр в Париже возглавил сборную Японии по дзюдо. В этом качестве он привез команду в прошлом году на турнир Большого шлема в Баку, а в этом сезоне его подопечным вновь предстоит совершить вояж в столицу Азербайджана на чемпионат мира. О текущем состоянии родоначальников дзюдо и планами на мундиаль Сузуки рассказал İdman.Biz.

- Команда Японии на первых турнирах Большого шлема в Париже и Ташкенте становилась победительницей общего зачета. Получается, все идет по намеченному плану?

- В целом мы довольны результатами. Эти турниры показали, что наши спортсмены находятся в хорошей форме и правильно движутся по пути подготовки к главным соревнованиям сезона. Однако для нас каждый турнир - это не только медали, но и возможность проверить молодых спортсменов, оценить уровень команды и увидеть, над чем еще нужно работать. Поэтому мы продолжаем анализировать выступления и улучшать подготовку.

- Как идет подготовка к чемпионату мира в Баку? Можно сказать, что по составу во многом уже определились?

- Подготовка проходит по плану. Мы постепенно подходим к пику формы, и в ближайшие месяцы будем уделять внимание как физической готовности, так и тактической работе. По некоторым весовым категориям состав уже практически определен, но в ряде весов у нас по-прежнему высокая конкуренция. Окончательное решение будет принято ближе к чемпионату мира.

- Имеется какой-то медальный план на главный старт сезона?

- В сборной Японии всегда высокие ожидания. Мы стремимся бороться за золотые медали в каждой весовой категории, но понимаем, что уровень мирового дзюдо очень вырос. Поэтому для нас важно не только количество наград, но и качество борьбы. А также уверенность спортсменов и их готовность показывать свое лучшее дзюдо на татами в данный момент.

- В последние годы сборная Азербайджана создала серьезную конкуренцию японцам. В этом смысле нет опасений перед приездом в Баку?

- Сборная Азербайджана действительно очень сильна. Есть яркие и опытные спортсмены, которые регулярно побеждают на крупнейших турнирах. Мы относимся к ним с большим уважением. К тому же выступление на домашнем татами всегда дает дополнительную мотивацию. Но именно такие вызовы делают соревнования интересными и помогают развитию дзюдо.

- Изменения в правилах, возвращение оценки "юко", пошло на пользу дзюдо?

- Любые изменения в правилах направлены на развитие и зрелищность нашего вида. Возвращение оценки "юко" добавило больше динамики в поединки и дало участникам больше возможностей для тактической борьбы. Конечно, командам требуется время, чтобы полностью адаптироваться к новым правилам, но в целом я считаю, что это положительно влияет на процесс.

- По вашему, чем отличается новое поколение японских дзюдоистов от своих предшественников?

- Сегодняшнее поколение спортсменов выросло в более глобальном и конкурентном мире. Они внимательно изучают соперников, используют современные методы подготовки, спортивную науку и аналитику. При этом мы стараемся сохранить традиционные ценности японского дзюдо - уважение, дисциплину и стремление к совершенству. Именно сочетание традиций и современных подходов помогает нашим спортсменам оставаться конкурентоспособными на мировой арене.

