3 Марта 2026
В турнире по дзюдо в Австрии примут участие семь представителей Азербайджана

3 Марта 2026 23:04
12
6–8 марта в австрийском городе Линц пройдет турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан будет представлен на соревнованиях семью дзюдоистами в четырех весовых категориях под руководством старших тренеров мужской сборной — Эльхана Мамедова и Славко Текича.

В турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, примут участие 509 спортсменов из 62 стран.

Представляем состав сборной:

Мужчины

-60 кг
Мурад Мурадлы

-66 кг
Руслан Пашаев
Ислам Рагимов

-81 кг
Омар Раджабли
Вюсал Галандарзаде

+100 кг
Джамал Гамзатханов
Ушанги Кокаури

