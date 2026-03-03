В турнире по дзюдо в Австрии примут участие семь представителей Азербайджана

6–8 марта в австрийском городе Линц пройдет турнир Гран-при по дзюдо.
Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан будет представлен на соревнованиях семью дзюдоистами в четырех весовых категориях под руководством старших тренеров мужской сборной — Эльхана Мамедова и Славко Текича.
В турнире, входящем в Мировой тур по дзюдо, примут участие 509 спортсменов из 62 стран.
Представляем состав сборной:
Мужчины
-60 кг
Мурад Мурадлы
-66 кг
Руслан Пашаев
Ислам Рагимов
-81 кг
Омар Раджабли
Вюсал Галандарзаде
+100 кг
Джамал Гамзатханов
Ушанги Кокаури