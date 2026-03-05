Азербайджанский тренер Рашад Магомедов экстренно покинул Иран из-за военных действий

Главный тренер сборной Ирана по дзюдо, азербайджанский специалист Рашад Магомедов, успешно эвакуировался из Тегерана в Азербайджан после начала масштабных военных действий, поставивших под угрозу жизнь иностранных сотрудников спортивных ведомств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Prosport.Az, 28 февраля 2026 года специалист находился на тренировочной базе Олимпийской академии в Тегеране, когда власти потребовали срочно освободить территорию. По словам Магомедова, отель, в котором он проживал, подвергся удару вскоре после его ухода. Тренер успел забрать с собой только компьютер и спортивную форму, оставив все остальное имущество в зоне обстрела.

В ходе эвакуации группа спортсменов была временно перевезена в комплекс "Азади", однако вскоре поступил приказ покинуть и этот объект из-за прибытия подразделений SEPAH. Впоследствии район комплекса также подвергся атаке. Рашад Магомедов описал ситуацию следующим образом:

"После нашего ухода ударили по отелю, где я жил. Я ничего не успел забрать, вышел только с компьютером и спортивной формой".

Отметим, что путь специалиста к границе пролегал через города Кум и Ардебиль, откуда он на автомобиле был доставлен в иранскую Астару. Магомедов пересек сухопутную границу с Азербайджаном в сопровождении группы иностранных граждан, среди которых были представители Китая и России. Несмотря на действующий до 2028 года контракт с Федерацией дзюдо Ирана, тренер допустил возможность пересмотра условий соглашения после Азиатских игр в связи с текущей обстановкой в стране.