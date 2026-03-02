2 Марта 2026
RU

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Формула 1
Новости
2 Марта 2026 22:17
17
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" Шарль Леклер и его супруга Александра опубликовали в социальных сетях фото и видео с церемонии бракосочетания, прошедшей 28 февраля в Монако.

Как сообщает İdman.Biz, гонщик подписал публикацию трогательными словами: "28.02.2026 - гражданская свадьба. День, который мы запомним навсегда. Первая часть закончена, а вторая будет в следующем году со всеми нашими близкими".

На снимках молодожены запечатлены вместе с близкими и своей собакой по кличке Лео. В день церемонии пара проехала по улицам Монако на легендарном Ferrari 250 Testa Rossa, что стало одной из самых ярких деталей торжества.

Напомним, о помолвке Леклер и Александра объявили в ноябре 2025 года. В минувшую субботу они официально стали мужем и женой, а уже на следующий день Александра изменила фамилию в соцсетях на Леклер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
21:32
Формула 1

Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что федерация находится в постоянном контакте с участниками чемпионатов
Кризис на Ближнем Востоке угрожает Формуле-1: организованы срочные рейсы
19:58
Формула 1

Кризис на Ближнем Востоке угрожает Формуле-1: организованы срочные рейсы

Три специальных рейса доставят около 400 сотрудников на фоне авиаколлапса на Ближнем Востоке

Макс Ферстаппен заговорил о скором завершении карьеры
28 Февраля 12:53
Формула 1

Макс Ферстаппен заговорил о скором завершении карьеры

Четырехкратный чемпион мира считает, что к 60-70 годам количество титулов не будет иметь значения
20-летний пилот "Хаас" может получить дисквалификацию на старте сезона
27 Февраля 13:20
Формула 1

20-летний пилот "Хаас" может получить дисквалификацию на старте сезона

Оливер Берман начнет чемпионат в двух шагах от автоматического отстранения
Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год
26 Февраля 23:00
Формула 1

Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год

"Феррари" - лидер, несмотря на неудачный сезон
Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне
26 Февраля 15:33
Формула 1

Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне - ФОТО

Сложность интеграции лишает конкурентов возможности быстрого копирования технологий

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"