Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" Шарль Леклер и его супруга Александра опубликовали в социальных сетях фото и видео с церемонии бракосочетания, прошедшей 28 февраля в Монако.

Как сообщает İdman.Biz, гонщик подписал публикацию трогательными словами: "28.02.2026 - гражданская свадьба. День, который мы запомним навсегда. Первая часть закончена, а вторая будет в следующем году со всеми нашими близкими".

На снимках молодожены запечатлены вместе с близкими и своей собакой по кличке Лео. В день церемонии пара проехала по улицам Монако на легендарном Ferrari 250 Testa Rossa, что стало одной из самых ярких деталей торжества.

Напомним, о помолвке Леклер и Александра объявили в ноябре 2025 года. В минувшую субботу они официально стали мужем и женой, а уже на следующий день Александра изменила фамилию в соцсетях на Леклер.