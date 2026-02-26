26 Февраля 2026
RU

Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне - ФОТО

Формула 1
Новости
26 Февраля 2026 15:33
25
Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне

Команда "Феррари" на предсезонных тестах в Бахрейне продемонстрировала стратегические инновации в своем новом проекте SF-26. На трассе в Сахире были испытаны две уникальные системы — FTM (Flick Tail Mode) и полностью вращающееся заднее крыло, которые стали особенной интерпретацией технического регламента 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, команды-соперники уже приступили к оценке преимуществ данных новинок. По предварительным данным, только новое заднее крыло обеспечивает болиду прибавку скорости на прямых минимум в 8 км/ч. Ожидается, что влияние системы FTM на общее время круга будет еще более значительным.

Технический аналитик Паоло Филисетти отмечает, что сложность этих решений заключается не в их производстве, а в интеграции в общую концепцию автомобиля:

Вращающееся заднее крыло: разработка этой системы потребовала длительного проектирования. Инженеры в Маранелло месяцами рассчитывали, как ротация крыла снизит сопротивление воздуха и повлияет на работу диффузора.

Система FTM: внедрение этой технологии в проект SF-26 заняло около шести месяцев. Эффективность системы напрямую зависит от давления выхлопных газов и режима работы силовой установки.

Главным препятствием для конкурентов является не просто копирование технологий, а необходимость длительной подготовки для их адаптации под собственные аэродинамические концепции. Это означает, что "Феррари" удалось опередить соперников по времени еще до официального старта сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Личная жизнь Норриса снова в центре внимания
01:02
Формула 1

Личная жизнь Норриса снова в центре внимания

Модель оставила комментарий под постом Норриса на фоне слухов о расставании

Льюис Хэмилтон: "Лидерство зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь к изменениям"
25 Февраля 17:31
Формула 1

Льюис Хэмилтон: "Лидерство зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь к изменениям"

Семикратный чемпион мира поделился мыслями о карьере в "Феррари" и влиянии ИИ на спорт
Люк Браунинг попал в серьезную аварию на тестах "Супер-Формулы" в Японии
25 Февраля 17:04
Формула 1

Люк Браунинг попал в серьезную аварию на тестах "Супер-Формулы" в Японии - ВИДЕО

Британский резервный пилот "Уильямса" не пострадал после жесткого столкновения на трассе Сузука
"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды
24 Февраля 18:56
Формула 1

"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды

В конце работы над предыдущими регламентами команда столкнулась с большими трудностями с корреляцией
В Формуле-1 ввели важное изменение в процедуру старта
21 Февраля 19:50
Формула 1

В Формуле-1 ввели важное изменение в процедуру старта

Ожидается, что в ближайшее время ФИА внесет изменения в регламент
"Феррари" получила преимущество на старте в Формуле-1
20 Февраля 17:56
Формула 1

"Феррари" получила преимущество на старте в Формуле-1 - ВИДЕО

Ускорение болидов с итальянскими двигателями вызвало вопросы у соперников

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов