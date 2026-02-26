Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне - ФОТО

Команда "Феррари" на предсезонных тестах в Бахрейне продемонстрировала стратегические инновации в своем новом проекте SF-26. На трассе в Сахире были испытаны две уникальные системы — FTM (Flick Tail Mode) и полностью вращающееся заднее крыло, которые стали особенной интерпретацией технического регламента 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, команды-соперники уже приступили к оценке преимуществ данных новинок. По предварительным данным, только новое заднее крыло обеспечивает болиду прибавку скорости на прямых минимум в 8 км/ч. Ожидается, что влияние системы FTM на общее время круга будет еще более значительным.

Технический аналитик Паоло Филисетти отмечает, что сложность этих решений заключается не в их производстве, а в интеграции в общую концепцию автомобиля:

Вращающееся заднее крыло: разработка этой системы потребовала длительного проектирования. Инженеры в Маранелло месяцами рассчитывали, как ротация крыла снизит сопротивление воздуха и повлияет на работу диффузора.

Система FTM: внедрение этой технологии в проект SF-26 заняло около шести месяцев. Эффективность системы напрямую зависит от давления выхлопных газов и режима работы силовой установки.

Главным препятствием для конкурентов является не просто копирование технологий, а необходимость длительной подготовки для их адаптации под собственные аэродинамические концепции. Это означает, что "Феррари" удалось опередить соперников по времени еще до официального старта сезона.