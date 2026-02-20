"Феррари" получила преимущество на старте в Формуле-1 - ВИДЕО

Во время предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 болиды с двигателями "Феррари" продемонстрировали заметное преимущество на старте.

Как сообщает İdman.Biz, после отмены системы MGU-H по новому регламенту многие команды столкнулись с проблемами при старте. Пилоты больше не могут заранее раскручивать турбину, а ее подготовка занимает до десяти секунд, что увеличивает риск остановки болида и создает дополнительные сложности.

Команда "Феррари" разработала турбину меньшего размера, благодаря чему двигатель быстрее выходит на необходимую мощность. В результате преимущество получили не только основная команда, но и коллективы, использующие эти силовые установки — "Хаас" и "Кадиллак".

Одним из показательных эпизодов тестов стал старт Льюиса Хэмилтона, который, начав с пятого ряда, вошел в первый поворот лидером.

После жалоб соперников Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает возможность изменения стартовой процедуры. В "Феррари" недовольны возможным решением, поскольку ранее сами обращали внимание на проблему, но тогда она не получила реакции.