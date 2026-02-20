21 Февраля 2026
RU

"Феррари" получила преимущество на старте в Формуле-1 - ВИДЕО

Формула 1
Новости
20 Февраля 2026 17:56
26
"Феррари" получила преимущество на старте в Формуле-1

Во время предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 болиды с двигателями "Феррари" продемонстрировали заметное преимущество на старте.

Как сообщает İdman.Biz, после отмены системы MGU-H по новому регламенту многие команды столкнулись с проблемами при старте. Пилоты больше не могут заранее раскручивать турбину, а ее подготовка занимает до десяти секунд, что увеличивает риск остановки болида и создает дополнительные сложности.

Команда "Феррари" разработала турбину меньшего размера, благодаря чему двигатель быстрее выходит на необходимую мощность. В результате преимущество получили не только основная команда, но и коллективы, использующие эти силовые установки — "Хаас" и "Кадиллак".

Одним из показательных эпизодов тестов стал старт Льюиса Хэмилтона, который, начав с пятого ряда, вошел в первый поворот лидером.

После жалоб соперников Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает возможность изменения стартовой процедуры. В "Феррари" недовольны возможным решением, поскольку ранее сами обращали внимание на проблему, но тогда она не получила реакции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сбой на тестах Формулы-1: болид "Мерседес" остановился и прервал сессию
20 Февраля 14:31
Формула 1

Сбой на тестах Формулы-1: болид "Мерседес" остановился и прервал сессию - ФОТО

Антонелли шел вторым до технической проблемы в Бахрейне
ФИА попросила команды протестировать снижение мощности батарей
20 Февраля 04:18
Формула 1

ФИА попросила команды протестировать снижение мощности батарей

Это необходимо для оценки запасного плана по решению проблем с новыми силовыми установками 2026 года
Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Формулы-1
19 Февраля 21:34
Формула 1

Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Формулы-1

Пиастри - второй, Ферстаппен - третий
"Мерседес" представил реальный W17 на тестах в Бахрейне
19 Февраля 16:15
Формула 1

"Мерседес" представил реальный W17 на тестах в Бахрейне - ФОТО

Команда показала обновленную конфигурацию болида перед сезоном Формулы-1 2026
Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1
19 Февраля 09:15
Формула 1

Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1

Этап планируют провести в 2027 году

Техдиректор "Ред Булл" ответил на критику Ферстаппена по регламенту-2026
18 Февраля 13:32
Формула 1

Техдиректор "Ред Булл" ответил на критику Ферстаппена по регламенту-2026

Пьер Ваше заявил, что его задача — давать болиду скорость, а не обсуждать правила

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля