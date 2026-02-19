"Мерседес" представил реальный W17 на тестах в Бахрейне - ФОТО

"Мерседес" продемонстрировал основную конфигурацию болида W17, с которой команда планирует начать сезон Формулы-1 2026.

Как сообщает İdman.Biz, технический эксперт Паоло Филисетти отметил, что коллектив из Брэкли перешел к более экстремальным конструкционным решениям, вдохновившись конкурентами, прежде всего "Ред Буллом". Если на ранних тестах команда придерживалась более консервативного подхода из-за вопросов надежности, то в Бахрейне представила полностью обновленную версию машины.

Наиболее заметные изменения коснулись профиля боковых понтонов, двигателя и микроаэродинамических элементов. Переработана нижняя часть болида, особенно зона задних колес, где появились специальные воздуховоды, напоминающие решения предыдущих технических регламентов.

Изменения затронули и диффузор. Новые решения направлены на улучшение управления воздушными потоками и оптимизацию аэродинамического баланса на прямых участках. Кроме того, обновленные крепления зеркал получили решения, близкие к дизайну "Феррари".

Таким образом, в первый день тестов в Бахрейне "Мерседес" фактически показал основную конфигурацию W17, которую команда не скрывает перед стартом сезона.