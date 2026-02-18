20 Февраля 2026
Бывший пилот Формулы-1 объяснил спад результатов Хэмилтона

Формула 1
Новости
18 Февраля 2026 12:47
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что Льюис Хэмилтон утратил часть своего скоростного преимущества, из-за чего в последние годы перестал доминировать над напарниками по команде.

Как сообщает İdman.Biz, в подкасте Up To Speed Култхард отметил, что за последние четыре сезона пилот "Феррари" лишь однажды опередил своего напарника в личном зачете чемпионата.

По его словам, речь идет о незначительной, но ключевой разнице — примерно в "полдесятой" секунды (0,05), которая ранее позволяла семикратному чемпиону мира стабильно быть быстрее партнеров.

В период выступлений за "Мерседес" в турбо-гибридную эпоху Хэмилтон демонстрировал явное преимущество над большинством напарников. Однако в эру ground-effect, болидов с усиленной прижимной силой за счет аэродинамики днища, он испытывает трудности во внутриклубной борьбе - как ранее против Джорджа Расселла, так и в "Феррари" в сравнении с Шарлем Леклером.

В прошлом сезоне в составе "Феррари" британец часто уступал Леклеру как в квалификациях, так и в гонках. В годы выступлений за "Макларен" и "Мерседес" подобные эпизоды носили эпизодический характер.

Култхард подчеркнул, что главным ориентиром для гонщика остается секундомер.

Он отметил: "Когда хронометр уже не показывает прежние цифры, ты понимаешь, что потерял преимущество. В футболе это похоже на потерю одного шага в скорости. Возможно, Льюис утратил ту самую половину десятой секунды, которая раньше давала ему перевес над напарниками".

По мнению экс-пилота, в последние три года Хэмилтон уже не демонстрирует того доминирования внутри команды, которое показывал на протяжении предыдущих пятнадцати лет.

İdman.Biz
