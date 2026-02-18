20 Февраля 2026
Техдиректор "Ред Булл" ответил на критику Ферстаппена по регламенту-2026

18 Февраля 2026 13:32
Вокруг технического регламента Формулы-1 на 2026 год нарастает напряжение. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен резко раскритиковал будущие силовые установки, однако технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше публично не поддержал его позицию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, нидерландский пилот раскритиковал новые двигатели, назвав их "Формулой Е на стероидах", подразумевая, что при распределении мощности 50 на 50 между ДВС и электротягой гонки станут больше зависеть от энергоменеджмента, чем от чистой скорости и заявил, что изменения противоречат духу гонок.

Ваше занял более сдержанную позицию.

Он отметил: "Моя задача — не заниматься эмоциями Макса, а дать ему машину, способную выигрывать гонки и бороться за первые позиции. Сделать его довольным можно только результатом на трассе. Наше личное отношение к регламенту и концепции болида — это вторичный вопрос, который должен обсуждаться с международной автомобильной федерацией (ФИА)".

Несмотря на то что Ферстаппен назвал новый регламент "антигоночным", технический руководитель подчеркнул, что сосредоточен на развитии машины "RB22" и ее конкурентоспособности.

Ранее на тестах в Бахрейне соперники начали копировать тактику Ферстаппена по накоплению энергии в поворотах. При этом инженеры выражают опасения, что подобный стиль может привести к дополнительной нагрузке на двигатель и коробку передач.

