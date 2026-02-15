15 Февраля 2026
Алонсо надеется, что смена настроек позволит "Астон Мартин" отыграть несколько секунд

Формула 1
Новости
15 Февраля 2026 00:55
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о выступлении "Астон Мартин" на тестах в Бахрейне и оценил перспективы команды, сообщает İdman.Biz.

"Я не знаю, мне сложно сказать что-то конкретное. Думаю, Лэнс так сказал, потому что в Арселоне мы отставали от лидеров на 4,5 секунды. В первые два дня тестов в Бахрейне отставание также составляло от четырех до пяти секунд. Так что таковы тенденции этих дней. Однако сейчас можно улучшить или ухудшить свое время на круге на 0,8 секунды, просто поменяв настройки болида. То есть речь не идет о том, что благодаря оптимизации болида можно отыграть 0,2 секунды. Все не так, как раньше. Так что, возможно, оптимизировав работу машины, мы сможем отыграть несколько секунд.

Надеюсь, что на следующей неделе мы будем смотреться лучше. Хотя, как я уже говорил, мы остаемся реалистами. И мы понимаем, что "Астон Мартин" не будет быстрейшей машиной на Гран-при Австралии. Мы медленно начали. Но сложно сказать, где мы окажемся в итоге", – приводит слова Алонсо Marca.

İdman.Biz
