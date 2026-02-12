13 Февраля 2026
RU

Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

Формула 1
Новости
12 Февраля 2026 23:22
22
Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:34.273.

Как сообщает İdman.Biz, вторым стал гонщик "Макларена" Ландо Норрис с отставанием 0,511 секунды. Третье время показал Оливер Берман на "Хаасе" (+1,121).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:34.273 (139 кругов).
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.511 (149).
3. Оливер Берман ("Хаас") +1.121 (130).
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.193 (54).
5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +2.288 (87).
6. Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.397 (67).
7. Пьер Гасли ("Альпин") +2.450 (61).
8. Валттери Боттас ("Кадиллак") +2.551 (67).
9. Алекс Албон ("Уильямс") +2.956 (62).
10. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +2.993 (47).
11. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +3.197 (83).
12. Карлос Сайнс ("Уильямс") +3.319. (69).
13. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +3.744 (50).
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +3.975 (98).
15. Серхио Перес ("Кадиллак") +4.380 (42).
10. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — без времени (3).

Тесты на трассе "Сахир" продлятся три дня — с 11 по 13 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Хонда" работает над новым проектом двигателя
12 Февраля 19:42
Формула 1

"Хонда" работает над новым проектом двигателя

Нынешний вышел действительно плохим
Азербайджанский пилот дебютировал в Формуле-4 на трассе Портимао - ФОТО/ВИДЕО
9 Февраля 16:06
Формула 1

Азербайджанский пилот дебютировал в Формуле-4 на трассе Портимао - ФОТО/ВИДЕО

Давин Джафаров провел первую официальную тестовую сессию за рулем болида класса F4 в Португалии
Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов
7 Февраля 05:12
Формула 1

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Пьер Гасли отметил комфорт, дизайн и уровень сервиса комплекса

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО
7 Февраля 01:32
Формула 1

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

На этом автомобиле немец одержал свою дебютную победу в чемпионате

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года
6 Февраля 15:21
Формула 1

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот заявил, что страхи перед новыми правилами во многом исчезли
Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"
5 Февраля 23:32
Формула 1

Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу