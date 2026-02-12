12 Февраля 2026
"Хонда" работает над новым проектом двигателя

12 Февраля 2026 19:42
"Хонда" работает над новым проектом двигателя

Комментатор и эксперт телеканала Sky Italy Маттео Бобби поделился инасайдерской информацией относительно проблем команды "Астон Мартин".

Как сообщает источник, один из представителей команды охарактеризовал диагтель "Хонды" как "действительно плохой". При этом было отмечено, что "Хонда" уже присутпила к следующему проекту двигателя. Ожидается, что компания получит возможность потратить дополнительные ресурсы на доработку двигателей благодаря правилам, позволяющим отстающим мотористам тратить больше ресурсов.

Напомним, ранее в команде заменили силовую установку по окончании первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

İdman.Biz
