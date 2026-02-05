7 Февраля 2026
RU

Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году

Формула 1
Новости
5 Февраля 2026 21:30
40
Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году

Портал RacingNews365 опубликовал список пилотов "Формулы 1", которые получат наибольший доход в сезоне 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, список возглавляет четырехкратный чемпион мира, пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, годовой заработок которого составит 70 млн долларов.

Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из "Феррари" (60 млн долларов). В то же время издание отмечает, что общий заработок британца с учетом бонусов и спонсорских сделок составит 100 млн долларов.

Рейтинг базовых зарплат гонщиков "Формулы-1" в 2026 году:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 70 млн долларов

2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 60

3-4. Шарль Леклер ("Феррари") – 34

3-4. Джордж Расселл ("Мерседес") – 34

5. Ландо Норрис ("Макларен") – 30

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 20

7-8. Карлос Сайнс ("Уильямс") – 13

7-8. Оскар Пиастри ("Макларен") – 13

9-11. Пьер Гасли ("Альпин") – 12

9-11. Алекс Албон ("Уильямс") – 12

9-11. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – 12

12. Серхио Перес ("Кадиллак") – 8

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов
05:12
Формула 1

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Пьер Гасли отметил комфорт, дизайн и уровень сервиса комплекса

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО
01:32
Формула 1

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

На этом автомобиле немец одержал свою дебютную победу в чемпионате

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года
6 Февраля 15:21
Формула 1

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот заявил, что страхи перед новыми правилами во многом исчезли
Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"
5 Февраля 23:32
Формула 1

Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1
Индия рассматривает возвращение Формулы-1
4 Февраля 18:12
Формула 1

Индия рассматривает возвращение Формулы-1

Правительство страны возобновило процесс по проведению этапа чемпионата мира
Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул
4 Февраля 12:30
Формула 1

Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул

Пилот "Феррари" может побороться за историческое достижение

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили