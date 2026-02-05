Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году

Портал RacingNews365 опубликовал список пилотов "Формулы 1", которые получат наибольший доход в сезоне 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, список возглавляет четырехкратный чемпион мира, пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, годовой заработок которого составит 70 млн долларов.

Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из "Феррари" (60 млн долларов). В то же время издание отмечает, что общий заработок британца с учетом бонусов и спонсорских сделок составит 100 млн долларов.

Рейтинг базовых зарплат гонщиков "Формулы-1" в 2026 году:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 70 млн долларов

2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 60

3-4. Шарль Леклер ("Феррари") – 34

3-4. Джордж Расселл ("Мерседес") – 34

5. Ландо Норрис ("Макларен") – 30

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 20

7-8. Карлос Сайнс ("Уильямс") – 13

7-8. Оскар Пиастри ("Макларен") – 13

9-11. Пьер Гасли ("Альпин") – 12

9-11. Алекс Албон ("Уильямс") – 12

9-11. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – 12

12. Серхио Перес ("Кадиллак") – 8