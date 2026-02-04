Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон по-прежнему способен завоевать рекордный восьмой титул чемпиона мира в Формуле-1. Такое мнение высказал бывший гонщик Джонни Херберт.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Херберта, Хэмилтон сохраняет необходимые качества для борьбы за чемпионство, однако для этого должны совпасть сразу несколько факторов. Ключевым моментом он назвал полное ощущение комфорта за рулем болида.

Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионом мира и делит этот показатель с Михаэлем Шумахером. В 2021 году он был близок к восьмому титулу, однако решения гоночного директора в концовке сезона привели к потере чемпионства.

Последние годы оказались для Хэмилтона сложными. Переход Формулы-1 на болиды с эффектом прижимной силы через днище стал серьезным испытанием. Первый сезон пилота в "Феррари" также сложился неудачно — он впервые в карьере завершил чемпионат без подиумов и заметно уступил напарнику Шарлю Леклеру.

Джонни Херберт отметил, что гоночный опыт, инстинкты и умение работать с шинами с возрастом не исчезают. По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств и полной адаптации к болиду Льюис Хэмилтон все еще может вернуться на вершину и завоевать восьмой чемпионский титул.