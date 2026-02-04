7 Февраля 2026
RU

Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул

Формула 1
Новости
4 Февраля 2026 12:30
52
Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон по-прежнему способен завоевать рекордный восьмой титул чемпиона мира в Формуле-1. Такое мнение высказал бывший гонщик Джонни Херберт.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Херберта, Хэмилтон сохраняет необходимые качества для борьбы за чемпионство, однако для этого должны совпасть сразу несколько факторов. Ключевым моментом он назвал полное ощущение комфорта за рулем болида.

Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионом мира и делит этот показатель с Михаэлем Шумахером. В 2021 году он был близок к восьмому титулу, однако решения гоночного директора в концовке сезона привели к потере чемпионства.

Последние годы оказались для Хэмилтона сложными. Переход Формулы-1 на болиды с эффектом прижимной силы через днище стал серьезным испытанием. Первый сезон пилота в "Феррари" также сложился неудачно — он впервые в карьере завершил чемпионат без подиумов и заметно уступил напарнику Шарлю Леклеру.

Джонни Херберт отметил, что гоночный опыт, инстинкты и умение работать с шинами с возрастом не исчезают. По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств и полной адаптации к болиду Льюис Хэмилтон все еще может вернуться на вершину и завоевать восьмой чемпионский титул.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов
05:12
Формула 1

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Пьер Гасли отметил комфорт, дизайн и уровень сервиса комплекса

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО
01:32
Формула 1

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

На этом автомобиле немец одержал свою дебютную победу в чемпионате

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года
6 Февраля 15:21
Формула 1

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот заявил, что страхи перед новыми правилами во многом исчезли
Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"
5 Февраля 23:32
Формула 1

Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1
Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году
5 Февраля 21:30
Формула 1

Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году

Список возглавляет Макс Ферстаппен
Индия рассматривает возвращение Формулы-1
4 Февраля 18:12
Формула 1

Индия рассматривает возвращение Формулы-1

Правительство страны возобновило процесс по проведению этапа чемпионата мира

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили