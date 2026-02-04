7 Февраля 2026
Индия рассматривает возвращение Формулы-1

4 Февраля 2026 18:12
Индия рассматривает возвращение Формулы-1

Правительство Индии вновь инициировало процесс возвращения Формулы-1 на трассу Международный автодром Будды и ведет работу по возобновлению проведения этапа чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, власти страны обсуждают механизм временной передачи автодрома в управление спортивной менеджерской компании сроком на два-три года с целью обеспечить возвращение Формулы-1 в Индию.

Международный автодром Будды принимал этапы чемпионата мира с 2011 по 2013 годы, при этом все три Гран-при Индии выиграл пилот "Ред Булл" Себастьян Феттель. Изначально контракт с Формулой-1 был рассчитан минимум до 2015 года, однако из-за налогового спора с властями штата Уттар-Прадеш гонка 2013 года стала последней.

По информации The Times of India, на прошлой неделе министр спорта Мансуx Мандавия поручил начать конкретную работу по возвращению Формулы-1, подчеркнув, что налоговые вопросы, ранее мешавшие проведению этапа, могут быть решены в ближайшее время.

Отметим, что Индия планирует вернуть в страну крупные международные спортивные соревнования к 2030 году, включая Игры Содружества и Олимпийские игры 2036 года.

İdman.Biz
