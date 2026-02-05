Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"

Силовые установки "Мерседеса" оснащены дополнительными микрокамерами сгорания в каждом из цилиндров. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой издание Motorsport Italia.

Данная технология является полностью соответствующей регламенту и была одобрена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив "Уильямс" принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они "продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля".