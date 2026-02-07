7 Февраля 2026
Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

Формула 1
Новости
7 Февраля 2026 01:32
33
Автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе Broad Arrow.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Yahoo Sports, изначально болид оценивался в 8,5 млн евро, однако итоговая стоимость лота составила 5,082 млн евро. Несмотря на это, проданный автомобиль занял девятое место в десятке самых дорогих машин Формулы-1 в истории.

Ранее также сообщалось, что сервис Netflix готовит документальный фильм о Михаэле Шумахере, который будет посвящен его первому чемпионскому сезону в Формуле-1.

İdman.Biz
