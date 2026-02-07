Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Французский гонщик команды "Альпин" Пьер Гасли приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на GPBlog.

По словам самого пилота, выбор был сделан практически сразу.

"Как только я узнал о такой возможности, я сразу почувствовал, что это мне подходит. Я много путешествую, как и все пилоты Формулы-1, поэтому для меня очень важно, чтобы в доме была продумана каждая деталь. В этом комплексе в Майами все отлично организовано, он отличается качественным дизайном, а также высоким уровнем сервиса", - заявил Гасли.

Француз также подчеркнул, что локация сыграла ключевую роль. "Дом расположен в центре города, который превращается в мировой центр, а энергетика этого района полностью соответствует тому стилю жизни, который мне нравится", - отметил гонщик.