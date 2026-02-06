7 Февраля 2026
RU

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Формула 1
Новости
6 Февраля 2026 15:21
40
Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о технических изменениях, которые вступят в силу с 2026 года, и связанных с ними опасениях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, после первых тестов в Барселоне австралийский гонщик заявил, что новые машины по-прежнему соответствуют духу Формулы-1. Основные опасения были связаны с управлением энергией и необходимостью чаще переходить на пониженные передачи, однако, по словам Пиастри, большая часть этих страхов уже не актуальна.

Пилот отметил, что болиды остаются быстрыми и зрелищными. "Есть моменты, к которым нужно привыкнуть, но большинство страхов, которые были до выхода на трассу, уже исчезли. Квалификация может выглядеть иначе, но для болельщиков на трибунах эти машины останутся такими же впечатляющими. Это по-прежнему самые быстрые автомобили в мире", - заявил Пиастри.

Отметим, ранее пилот "Мерседеса" Джордж Расселл также заявлял, что новая стратегия работы с коробкой передач уже стала реальностью и при этом не ощущается неестественной.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов
05:12
Формула 1

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Пьер Гасли отметил комфорт, дизайн и уровень сервиса комплекса

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО
01:32
Формула 1

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

На этом автомобиле немец одержал свою дебютную победу в чемпионате

Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"
5 Февраля 23:32
Формула 1

Назван возможный секрет спорных двигателей "Мерседеса"

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1
Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году
5 Февраля 21:30
Формула 1

Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" в 2026 году

Список возглавляет Макс Ферстаппен
Индия рассматривает возвращение Формулы-1
4 Февраля 18:12
Формула 1

Индия рассматривает возвращение Формулы-1

Правительство страны возобновило процесс по проведению этапа чемпионата мира
Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул
4 Февраля 12:30
Формула 1

Льюис Хэмилтон сохраняет шансы на восьмой титул

Пилот "Феррари" может побороться за историческое достижение

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили