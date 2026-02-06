Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о технических изменениях, которые вступят в силу с 2026 года, и связанных с ними опасениях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, после первых тестов в Барселоне австралийский гонщик заявил, что новые машины по-прежнему соответствуют духу Формулы-1. Основные опасения были связаны с управлением энергией и необходимостью чаще переходить на пониженные передачи, однако, по словам Пиастри, большая часть этих страхов уже не актуальна.

Пилот отметил, что болиды остаются быстрыми и зрелищными. "Есть моменты, к которым нужно привыкнуть, но большинство страхов, которые были до выхода на трассу, уже исчезли. Квалификация может выглядеть иначе, но для болельщиков на трибунах эти машины останутся такими же впечатляющими. Это по-прежнему самые быстрые автомобили в мире", - заявил Пиастри.

Отметим, ранее пилот "Мерседеса" Джордж Расселл также заявлял, что новая стратегия работы с коробкой передач уже стала реальностью и при этом не ощущается неестественной.