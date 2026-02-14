14 Февраля 2026
RU

В "Макларене" призвали срочно пересмотреть процедуру стартов в Формуле-1

Формула 1
Новости
14 Февраля 2026 00:34
17
В "Макларене" призвали срочно пересмотреть процедуру стартов в Формуле-1

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла выразил обеспокоенность вопросами безопасности после изменения регламента Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, основная проблема связана с процедурой старта. Из-за отказа от системы MGU-H и новых требований к управлению энергией пилотам необходимо за несколько секунд до старта раскручивать турбину, чтобы избежать задержки при разгоне, но при этом не перезарядить батарею. Во время тестов ряд гонщиков, включая Оскара Пиастри, не смогли тронуться с места при имитации стартовой процедуры.

Стелла отметил, что стартовая решетка не должна становиться местом для медленно разгоняющихся машин и призвал ФИА и команды срочно обсудить параметры включения огней и временные интервалы перед стартом.

По его словам, игнорирование проблемы может привести к опасным инцидентам, подобным авариям Марка Уэббера в Валенсии и Рикардо Патрезе в Португалии, когда болиды подлетали в воздух и переворачивались.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне
12 Февраля 23:22
Формула 1

Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

Норрис — второй
"Хонда" работает над новым проектом двигателя
12 Февраля 19:42
Формула 1

"Хонда" работает над новым проектом двигателя

Нынешний вышел действительно плохим
Азербайджанский пилот дебютировал в Формуле-4 на трассе Портимао - ФОТО/ВИДЕО
9 Февраля 16:06
Формула 1

Азербайджанский пилот дебютировал в Формуле-4 на трассе Портимао - ФОТО/ВИДЕО

Давин Джафаров провел первую официальную тестовую сессию за рулем болида класса F4 в Португалии
Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов
7 Февраля 05:12
Формула 1

Французский пилот приобрел недвижимость в центре Майами за 5 млн долларов

Пьер Гасли отметил комфорт, дизайн и уровень сервиса комплекса

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО
7 Февраля 01:32
Формула 1

Первый болид Михаэля Шумахера продан за 5 млн евро - ФОТО

На этом автомобиле немец одержал свою дебютную победу в чемпионате

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года
6 Февраля 15:21
Формула 1

Оскар Пиастри прокомментировал опасения по поводу болидов 2026 года

Пилот заявил, что страхи перед новыми правилами во многом исчезли

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх