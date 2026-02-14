В "Макларене" призвали срочно пересмотреть процедуру стартов в Формуле-1

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла выразил обеспокоенность вопросами безопасности после изменения регламента Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, основная проблема связана с процедурой старта. Из-за отказа от системы MGU-H и новых требований к управлению энергией пилотам необходимо за несколько секунд до старта раскручивать турбину, чтобы избежать задержки при разгоне, но при этом не перезарядить батарею. Во время тестов ряд гонщиков, включая Оскара Пиастри, не смогли тронуться с места при имитации стартовой процедуры.

Стелла отметил, что стартовая решетка не должна становиться местом для медленно разгоняющихся машин и призвал ФИА и команды срочно обсудить параметры включения огней и временные интервалы перед стартом.

По его словам, игнорирование проблемы может привести к опасным инцидентам, подобным авариям Марка Уэббера в Валенсии и Рикардо Патрезе в Португалии, когда болиды подлетали в воздух и переворачивались.