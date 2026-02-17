20 Февраля 2026
Топливо для двигателей "Мерседеса" не получило сертификацию

Формула 1
Новости
17 Февраля 2026 19:44
Топливо для двигателей "Мерседеса" не получило сертификацию

Топливо производителя Petronas для двигателей "Мерседеса" не прошло омологацию ФИА, поэтому пока не разрешено к использованию сезоне-2026 Формулы-1.

Об этом информирует İdman.Biz со ссылкой на портал Motorsport Italia.

Согласно имеющейся информации, из-за необходимости использовать экологически чистое топливо процесс его проверки сильно усложнен. Из-за этого в Petronas не успевают пройти все процедуры в срок.

Таким образом, есть вероятность, что как минимум на Гран-при Австралии командам, в болидах которых установлен двигатель "Мерседеса", придется использовать временный аналог топлива.

