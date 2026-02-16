16 Февраля 2026
Алонсо дал оптимистичный прогноз на сезон-2026

Формула 1
Новости
16 Февраля 2026 04:38
Алонсо дал оптимистичный прогноз на сезон-2026

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о перспективах команды в 2026 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365.

"Не знаю, кто окажется впереди, а кто – позади. Честно говоря, у топ-команд всегда будет небольшое преимущество, поскольку у них хорошо налажена вся работа. Они постоянно показывают потенциал, а маленьким командам приходится расти шаг за шагом. И, думаю, новые правила добавляют возможностей для сюрприза.

Надеюсь, что вторая половина сезона сложится иначе, особенно для нас. Даже если в начале сезона мы окажемся медленными, мы сможем добиться прогресса. В 2023 году "Макларен" отстал на круг, а потом выиграл гонку в Австралии или Сильверстоуне", – заявил Алонсо.

