16 Февраля 2026
В Формуле-1 продолжаются споры вокруг нового технического регламента - ФОТО

Формула 1
Новости
16 Февраля 2026 09:55
2
В Формуле-1 продолжаются споры вокруг нового технического регламента

В Формуле-1 продолжается обсуждение нового технического регламента, по которому чемпионат уже выступает в сезоне-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в соответствии с обновленными правилами болиды стали компактнее и легче, получили элементы активной аэродинамики и гибридные силовые установки с увеличенной электрической мощностью. Предполагается, что изменения сделают гонки динамичнее и непредсказуемее, а максимальная скорость машин может достигать 400 км/ч.

Во время трехдневных тестов в Бахрейне ряд пилотов выразили недовольство нововведениями. Так, Льюис Хэмилтон отметил, что машины ощущаются медленнее по сравнению с предыдущими поколениями, а Макс Ферстаппен ранее также критиковал направление реформ. Бывший гонщик Дэвид Култхард поддержал позицию чемпионов мира.

Ландо Норрис заявил о необходимости повышения энергоэффективности силовой установки. После темпа Ферстаппена руководитель "Мерседеса" Тото Вольф признал, что их пакет может уступать конкурентам.

Оскар Пиастри усомнился в безопасности нового режима на стартах. Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше подтвердил сложности с достижением минимального веса болида, подчеркнув, что подобная проблема актуальна для большинства команд.

В то же время Джордж Рассел поддержал изменения, заявив, что они способны способствовать развитию чемпионата. Фернандо Алонсо отметил, что его команде необходимо ориентироваться на успешные решения соперников после неудачного старта.

Дискуссия вокруг нового регламента остается одной из ключевых тем в паддоке Формулы-1.

İdman.Biz
