Пиастри ответил на обвинения в саботаже со стороны "Макларена"

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри прокомментировал слухи о якобы саботаже со стороны команды в сезоне-2025.

Как передает İdman.Biz, гонщик категорически отверг подобные обвинения.

"Ни разу в прошлом сезоне не было никаких дурных намерений или саботажа, как об этом не раз писали. В "Макларене" знают о моментах, когда можно было поступить иначе. То же могу сказать и о себе", - цитирует слова Пиастри F1oversteer.

Австралиец отметил, что борьба за высокие позиции всегда сопровождается сложными решениями:

"Все иначе, когда борешься за первое и второе места в чемпионате. Что-то идет по плану, что-то нет. Мы очень усердно работали, чтобы исправить ошибки прошлого года, и я уверен, что в сезоне-2026 справимся лучше".

По словам Пиастри, команда уже провела детальный анализ прошедшего чемпионата:

"В межсезонье мы проанализировали ситуацию и поняли, что некоторые вещи нужно делать по-другому. Все сценарии 2025 года были продиктованы благими намерениями, просто иногда требовалось больше усилий. У нас есть идеи, как все улучшить".