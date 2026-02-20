Сбой на тестах Формулы-1: болид "Мерседес" остановился и прервал сессию - ФОТО

"Мерседес" столкнулся с техническим сбоем на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне - болид Кими Антонелли остановился на трассе и вызвал красные флаги.

Как сообщает İdman.Biz, автомобиль W17 потерял ход после десятого поворота, из-за чего дирекция гонки временно остановила заезды.

До инцидента 19-летний итальянский пилот проводил успешную сессию: он проехал 49 кругов и показал время 1:33.916, которое на тот момент позволяло занимать второе место в протоколе.

Предварительно проблема связана с элементами силовой установки, однако точную причину команда пока не раскрыла. Машину вернули в боксы, после чего "Мерседес" скорректировал программу тестов.

Отметим, накануне Антонелли показал время 1:32.803, которое остается одним из лучших результатов тестов в Сахире. Несмотря на отдельные технические сложности, команда продолжает проверять надежность новой машины перед стартом сезона.