20 Февраля 2026
RU

ФИА попросила команды протестировать снижение мощности батарей

Формула 1
Новости
20 Февраля 2026 04:18
11
ФИА попросила команды протестировать снижение мощности батарей

Международная автомобильная федерация (ФИА) предложила командам Формулы-1 протестировать режим с пониженной мощностью электродвигателей в ходе заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race.

По информации издания, это необходимо для оценки запасного плана по решению проблем с новыми силовыми установками 2026 года. Основные претензии пилотов связаны с необходимостью агрессивного накопления энергии батареи для полноценного использования мощности на круге, особенно в квалификационном режиме.

На тестах в Барселоне и Бахрейне команды активно используют различные методы подзарядки, включая более поздние переключения на пониженные передачи, торможение и суперклиппинг (процесс, при котором пилот едет на полном газу, но блок управления двигателем переводит модуль в режим рекуперации, и часть энергии ДВС уходит на подзарядку батареи).

ФИА предлагает командам опробовать режим со сниженной пиковой мощностью электродвигателя, чтобы понять, насколько это повлияет на необходимость подзарядки батареи на круге. По сути, федерация изучает вопрос: не лучше ли использовать меньшую пиковую мощность, но иметь возможность применять ее чаще? В паддоке обсуждаются различные варианты снижения — с нынешних 350 кВт до 300 кВт или даже до 200 кВт.

При этом в ФИА подчеркивают, что изменение ключевого параметра машин — почти 50% вклада электромотора в общую мощность — не является предпочтительным вариантом. Однако тесты необходимы, чтобы иметь набор готовых решений на случай, если проблемы сохранятся после старта сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Формулы-1
19 Февраля 21:34
Формула 1

Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Формулы-1

Пиастри - второй, Ферстаппен - третий
"Мерседес" представил реальный W17 на тестах в Бахрейне
19 Февраля 16:15
Формула 1

"Мерседес" представил реальный W17 на тестах в Бахрейне - ФОТО

Команда показала обновленную конфигурацию болида перед сезоном Формулы-1 2026
Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1
19 Февраля 09:15
Формула 1

Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1

Этап планируют провести в 2027 году

Техдиректор "Ред Булл" ответил на критику Ферстаппена по регламенту-2026
18 Февраля 13:32
Формула 1

Техдиректор "Ред Булл" ответил на критику Ферстаппена по регламенту-2026

Пьер Ваше заявил, что его задача — давать болиду скорость, а не обсуждать правила
Бывший пилот Формулы-1 объяснил спад результатов Хэмилтона
18 Февраля 12:47
Формула 1

Бывший пилот Формулы-1 объяснил спад результатов Хэмилтона

Култхард считает, что британец утратил прежнее преимущество в скорости
Топливо для двигателей "Мерседеса" не получило сертификацию
17 Февраля 19:44
Формула 1

Топливо для двигателей "Мерседеса" не получило сертификацию

Из-за необходимости использовать экологически чистое топливо процесс его проверки сильно усложнен

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе