Антонелли — лучший во второй день вторых тестов Формулы-1

В Бахрейне завершился второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли. Как сообщает İdman.Biz. британский гонщик проехал свой лучший круг за 1:32.803.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:32.803 (79 кругов).

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.058 (86).

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.359 (139).

4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.605 (78).

5. Ландо Норрис ("Макларен") +0.650 (72).

6. Франко Колапинто ("Альпин") +1.015 (120).

7. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.184 (73).

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.308 (77).

9. Эстебан Окон ("Хаас") +1.398 (58).

10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.729 (106).

11. Алекс Албон ("Уильямс") +1.752 (117).

12. Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.460 (29).

13. Оливер Берман ("Хаас") +2.476 (69).

14. Серхио Перес ("Кадиллак") +2.566 (50).

15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +4.669 (68).

16. Валттери Боттас ("Кадиллак") +7.390 (58).

Тесты на трассе "Сахир" продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.