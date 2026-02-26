Личная жизнь Норриса снова в центре внимания

Португальская модель Маргарида Корсейро прокомментировала публикацию действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса, вызвав новую волну обсуждений в сети.

Как сообщает İdman.Biz, пилот "Макларена" разместил в социальных сетях подборку фотографий с зимнего отпуска. Под снимками Корсейро оставила короткий комментарий: "Nice pjs, u welcome" - "Классная пижама, обращайся".

Ранее в медиа появилась информация о возможном расставании пары, однако официальных подтверждений не последовало. Напомним, что Норрис и Корсейро уже расставались в 2024 году, но позже вновь появлялись вместе на этапах чемпионата.

Тем временем в паддоке обсуждают и другие изменения в личной жизни гонщиков - недавно стало известно о расставании пилота "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли со своей девушкой.