26 Февраля 2026
RU

Личная жизнь Норриса снова в центре внимания

Формула 1
Новости
26 Февраля 2026 01:02
10
Португальская модель Маргарида Корсейро прокомментировала публикацию действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса, вызвав новую волну обсуждений в сети.

Как сообщает İdman.Biz, пилот "Макларена" разместил в социальных сетях подборку фотографий с зимнего отпуска. Под снимками Корсейро оставила короткий комментарий: "Nice pjs, u welcome" - "Классная пижама, обращайся".

Ранее в медиа появилась информация о возможном расставании пары, однако официальных подтверждений не последовало. Напомним, что Норрис и Корсейро уже расставались в 2024 году, но позже вновь появлялись вместе на этапах чемпионата.

Тем временем в паддоке обсуждают и другие изменения в личной жизни гонщиков - недавно стало известно о расставании пилота "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли со своей девушкой.

