Люк Браунинг попал в серьезную аварию на тестах "Супер-Формулы" в Японии - ВИДЕО

Резервный пилот команды "Уильямс" Люк Браунинг попал в тяжелую аварию во время тестов серии "Супер-Формула" на легендарной японской трассе Сузука. 24-летний британский гонщик потерял управление из-за неблагоприятных погодных условий при подходе к знаменитому повороту 130R.

Как сообщает İdman.Biz, болид на высокой скорости врезался в ограждения, после чего взлетел, совершил несколько переворотов в воздухе и упал на трассу в перевернутом состоянии. Несмотря на силу удара, Браунинг не получил серьезных травм. Спортсмен смог самостоятельно выбраться из обломков машины и покинул место происшествия пешком.

В сезоне 2026 года британец планирует совмещать обязанности в "Уильямсе" с выступлениями в японской серии. В прошлом году пилот успешно проявил себя в чемпионате Формулы-2, где одержал одну победу, восемь раз поднимался на подиум и занял четвертое место в общем зачете.

Отметим, что трасса Сузука считается одной из самых опасных и технически сложных в мире. Поворот 130R пилоты обычно проходят на скорости около 300 км/ч, что требует предельной концентрации и идеального состояния дорожного покрытия.