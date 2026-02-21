22 Февраля 2026
В Формуле-1 ввели важное изменение в процедуру старта

Формула 1
21 Февраля 2026 19:50
Формула-1 запретит использовать режим активной аэродинамики во время стартов гонок. Об этом рассказал руководитель "Макларена" Андреа Стелла.

"Думаю, было достигнуто общее соглашение относительно использования активной аэродинамики на рывке к первому повороту после старта. Мы не будем ее использовать. Хотя это еще предстоит ратифицировать в определенной форме со стороны ФИА, думаю, мы пришли к согласию в этом вопросе", — приводит слова Андреа Стеллы İdman.Biz со ссылкой на The Race.

Ожидается, что в ближайшее время ФИА либо внесет изменения в регламент Формулы-1, либо это будет делаться отдельно перед каждым Гран-при гоночным директором.

