25 Февраля 2026
Льюис Хэмилтон: "Лидерство зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь к изменениям"

25 Февраля 2026 17:31
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон обратился к подписчикам в социальной сети LinkedIn, где проанализировал текущий этап своей карьеры и технологические трансформации в индустрии. 41-летний британец подчеркнул, что готовность к постоянному обучению является ключевым преимуществом как при смене команды в Формуле-1, так и при выборе нового направления в жизни.

Как сообщает İdman.Biz, Хэмилтон особо выделил роль инноваций в современном мире. "Технологии и искусственный интеллект перестраивают наши сферы деятельности. Этот процесс может казаться слишком быстрым, но на самом деле это огромная возможность быть готовым к будущему. Лидерство напрямую зависит от того, насколько оперативно вы адаптируетесь к изменениям и стремитесь к эволюции", — отметил гонщик перед стартом Гран-при Австралии.

Британский ветеран, перешедший в "Феррари" в начале прошлого года, призвал аудиторию инвестировать в навыки, которые подчеркивают человеческую индивидуальность, и инструменты, способные ускорить прогресс. По его словам, важно не ограничиваться традиционными путями, а самостоятельно создавать свой маршрут в профессии.

Напомним, что после сложного сезона 2025 года Льюис Хэмилтон столкнулся с волной критики. Однако успешные результаты нового болида SF-26 на предсезонных тестах подтверждают амбиции пилота в борьбе за титул в 2026 году. На данный момент британец занимает второе место в личном зачете после двух этапов текущего чемпионата.

İdman.Biz
