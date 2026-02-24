"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды

Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше подтвердил скорое решение проблемы многолетней корреляции результатов аэродинамических испытаний, сообщает İdman.Biz.

"В конце работы над предыдущими регламентами команда столкнулась с большими трудностями с корреляцией, главным образом по двум аспектам. Во-первых, потому что наша аэродинамическая труба является самой старой в Формуле-1.

Второй аспект заключается в том, что, когда требования к регулированию достигают определенного уровня, когда пытаешься найти минимальные значения, а требования к точности очень высоки, тогда можно пойти по неверному пути. В этом году действуют новые правила, и путь развития таков… объем доступных данных больше, и риск меньше. Это не значит, что риска нет, он снизился.

Что касается уменьшения корреляции, то пока это невозможно, но это произойдет в ближайшем будущем. Команда вложила значительные средства в новую аэродинамическую трубу, чтобы привлечь лучших специалистов во всей отрасли", — приводит слова Ваше портал RacingNews365.