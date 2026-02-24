24 Февраля 2026
"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды

24 Февраля 2026 18:56
Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше подтвердил скорое решение проблемы многолетней корреляции результатов аэродинамических испытаний, сообщает İdman.Biz.

"В конце работы над предыдущими регламентами команда столкнулась с большими трудностями с корреляцией, главным образом по двум аспектам. Во-первых, потому что наша аэродинамическая труба является самой старой в Формуле-1.

Второй аспект заключается в том, что, когда требования к регулированию достигают определенного уровня, когда пытаешься найти минимальные значения, а требования к точности очень высоки, тогда можно пойти по неверному пути. В этом году действуют новые правила, и путь развития таков… объем доступных данных больше, и риск меньше. Это не значит, что риска нет, он снизился.

Что касается уменьшения корреляции, то пока это невозможно, но это произойдет в ближайшем будущем. Команда вложила значительные средства в новую аэродинамическую трубу, чтобы привлечь лучших специалистов во всей отрасли", — приводит слова Ваше портал RacingNews365.

