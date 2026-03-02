Кризис на Ближнем Востоке угрожает Формуле-1: организованы срочные рейсы

Руководство Формулы-1 зафрахтовало три чартерных рейса для доставки ключевого персонала команд на стартовый этап сезона-2026 - Гран-при Австралии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, решение было принято на фоне серьезных перебоев в авиасообщении после закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока.

Гонка пройдет в Мельбурне с 6 по 8 марта. Обычно этап обслуживают около 1500 человек - сотрудники команд, официальные лица, представители медиа и обслуживающий персонал. Многие из них планировали лететь через Дубай, Абу-Даби и Доху, однако после ракетных ударов Ирана по военным объектам в ответ на американо-израильскую атаку авиасообщение в регионе оказалось парализовано.

Чтобы гарантировать своевременное прибытие специалистов, находящихся в Европе, Формула-1 организовала три чартерных рейса для примерно 400 сотрудников паддока. Подобная схема уже применялась в 2020 году во время пандемии COVID-19.

Генеральный директор Гран-при Австралии Трэвис Олд подтвердил, что проблемы с перелетами затронули около 1000 человек, однако ситуацию удалось стабилизировать. "Все грузы уже здесь и готовы к работе, поэтому мы уверены, что никакого влияния на гонку не будет. Пилоты будут здесь, инженеры будут здесь, руководители команд будут здесь - они в приоритете", - заявил Олд в интервью Channel Nine.

Отмечается, что все 22 болида и необходимое оборудование прибыли в Мельбурн еще до начала конфликта. Отмененные тесты "Пирелли" в Бахрейне с участием "Мерседеса" и "Макларена" должны были обслуживать отдельные специалисты, не входящие в гоночные бригады. Сотрудники компании, оставшиеся в Манаме, находятся в безопасности.

Следующие этапы сезона запланированы на 12 апреля в Бахрейне и неделей позже в Саудовской Аравии. В 2022 году во время гонки в Джидде ракета попала в расположенный неподалеку нефтеперерабатывающий завод, однако этап тогда все же состоялся после консультаций с пилотами.