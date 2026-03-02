2 Марта 2026
Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Формула 1
Новости
2 Марта 2026 21:32
23
Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Глава Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке, которая уже повлияла на автоспортивный календарь.

Как сообщает İdman.Biz, на фоне ракетных ударов и ответных атак в регионе были отменены тесты "Пирелли" в Бахрейне, а ряд сотрудников "Макларена", "Мерседеса" и шинной компании оказались заблокированы из-за закрытия воздушного пространства.

Под вопросом также оказались этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в Катаре, запланированный на конец марта, а также Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в Формуле-1, которые должны пройти в апреле.

"Как президент ФИА я мысленно со всеми, кого затронули последние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены гибелью людей и поддерживаем семьи и общины, пострадавшие от этого. В этот момент неопределенности мы надеемся на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение к стабильности. Приоритетом должны оставаться диалог и защита гражданского населения", - говорится в заявлении.

Бен Сулайем подчеркнул, что федерация находится в постоянном контакте с участниками чемпионатов. "Мы находимся в тесном контакте с нашими клубами, промоутерами, командами и коллегами на местах, внимательно и ответственно следя за развитием событий. Безопасность и благополучие будут определять наши решения при оценке предстоящих мероприятий в регионе в рамках WEC и Формулы-1. Наша организация построена на единстве и общей цели. Это единство сейчас важно как никогда", - отмечается в заявлении ФИА.

Таким образом, окончательные решения по проведению ближайших этапов будут приниматься с учетом развития ситуации и приоритета безопасности всех участников.

İdman.Biz
