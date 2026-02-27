20-летний пилот "Хаас" может получить дисквалификацию на старте сезона

20-летний британский гонщик команды "Хаас" Оливер Берман рискует пропустить один из этапов Формулы-1 в первой половине сезона 2026 года из-за дисциплинарных взысканий. Пилот начнет чемпионат с 10 штрафными баллами в лицензии, что делает его главным претендентом на дисквалификацию среди всех участников пелотона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Бирману достаточно получить всего два штрафных очка, чтобы заработать автоматический бан на одну гонку. Согласно регламенту, пилот, набравший 12 баллов в течение 12 месяцев, обязан пропустить следующий этап. Накопленные очки британца начнут аннулироваться только 23 мая, поэтому на первых шести Гран-при сезона гонщик будет находиться в зоне риска. Дисциплинарный багаж пилота сформировался из-за ряда инцидентов в дебютном сезоне, включая обгон Карлоса Сайнса под красными флагами в Монако и столкновение с болидом "Уильямса" в Монце. На данный момент Бирман лидирует по количеству взысканий, тогда как многие опытные гонщики, такие как Джордж Расселл и Ландо Норрис, вступают в новый сезон с чистой лицензией.

Напомним, что в минувшем сезоне в аналогичной ситуации находился Макс Ферстаппен. После Гран-при Испании 2025 года количество штрафных баллов голландца достигло 11, из-за чего он находился в одном шаге от дисквалификации. Тем не менее лидер "Ред Булла" избежал санкций, и к старту 2026 года в его лицензии осталось всего три дисциплинарных взыскания.