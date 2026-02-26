26 Февраля 2026
RU

Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год

Формула 1
Новости
26 Февраля 2026 23:00
9
Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год

Издание PLanetF1 посчитало призовые, которые получили команды Формулы-1 за сезон-2025 по итогам чемпионата. Самые большие выплаты по итогам сезона получила команда "Феррари" — их доход составил $ 277 млн.

Как сообщает İdman.Biz, вторым по доходу стал "Мерседес" — немецкая команда получила $ 230,8 млн.

Обладатели Кубка конструкторов последних двух лет, команда "Макларен", по призовым оказалась лишь на четвертой строчке, получив $ 165,8 млн. Причиной этого стали исторический бонус, традиционно ежегодно получаемый "Феррари", а также надбавки за прошлые достижения для команд "Мерседес" и "Ред Булл", доминировавших во второй половине 2010-х и первой части 2020-х годов.

Выплаты командам Формулы-1 от Liberty Media по итогам сезона-2025 по версии PLanetF1:

"Феррари" — $ 277,7 млн;
"Мерседес" — $ 230,8 млн;
"Ред Булл" — $ 202,9 млн;
"Макларен" — $ 165,8 млн;
"Астон Мартин" — $ 109,3 млн;
"Альпин" — $ 99,9 млн;
"Хаас" — $ 91,5 млн;
"Рейсинг Буллз" — $ 82 млн;
"Уильямс" — $ 77,2 млн;
"Кик-Заубер" — $ 63,1 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне
15:33
Формула 1

Инновации в проекте SF-26 могут сделать "Феррари" фаворитом нового сезона в Бахрейне - ФОТО

Сложность интеграции лишает конкурентов возможности быстрого копирования технологий
Личная жизнь Норриса снова в центре внимания
01:02
Формула 1

Личная жизнь Норриса снова в центре внимания

Модель оставила комментарий под постом Норриса на фоне слухов о расставании

Льюис Хэмилтон: "Лидерство зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь к изменениям"
25 Февраля 17:31
Формула 1

Льюис Хэмилтон: "Лидерство зависит от того, насколько быстро вы адаптируетесь к изменениям"

Семикратный чемпион мира поделился мыслями о карьере в "Феррари" и влиянии ИИ на спорт
Люк Браунинг попал в серьезную аварию на тестах "Супер-Формулы" в Японии
25 Февраля 17:04
Формула 1

Люк Браунинг попал в серьезную аварию на тестах "Супер-Формулы" в Японии - ВИДЕО

Британский резервный пилот "Уильямса" не пострадал после жесткого столкновения на трассе Сузука
"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды
24 Февраля 18:56
Формула 1

"Ред Булл" анонсировал скорое решение многолетней проблемы команды

В конце работы над предыдущими регламентами команда столкнулась с большими трудностями с корреляцией
В Формуле-1 ввели важное изменение в процедуру старта
21 Февраля 19:50
Формула 1

В Формуле-1 ввели важное изменение в процедуру старта

Ожидается, что в ближайшее время ФИА внесет изменения в регламент

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов