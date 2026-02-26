Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год

Издание PLanetF1 посчитало призовые, которые получили команды Формулы-1 за сезон-2025 по итогам чемпионата. Самые большие выплаты по итогам сезона получила команда "Феррари" — их доход составил $ 277 млн.

Как сообщает İdman.Biz, вторым по доходу стал "Мерседес" — немецкая команда получила $ 230,8 млн.

Обладатели Кубка конструкторов последних двух лет, команда "Макларен", по призовым оказалась лишь на четвертой строчке, получив $ 165,8 млн. Причиной этого стали исторический бонус, традиционно ежегодно получаемый "Феррари", а также надбавки за прошлые достижения для команд "Мерседес" и "Ред Булл", доминировавших во второй половине 2010-х и первой части 2020-х годов.

Выплаты командам Формулы-1 от Liberty Media по итогам сезона-2025 по версии PLanetF1:

"Феррари" — $ 277,7 млн;

"Мерседес" — $ 230,8 млн;

"Ред Булл" — $ 202,9 млн;

"Макларен" — $ 165,8 млн;

"Астон Мартин" — $ 109,3 млн;

"Альпин" — $ 99,9 млн;

"Хаас" — $ 91,5 млн;

"Рейсинг Буллз" — $ 82 млн;

"Уильямс" — $ 77,2 млн;

"Кик-Заубер" — $ 63,1 млн.