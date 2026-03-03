3 Марта 2026
RU

Реал Мадрид" отказался от Конате: новой главной целью стал Шлоттербек из "Боруссии"

3 Марта 2026 11:15
35
Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" внесло серьезные коррективы в свою трансферную стратегию на летнее окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS, "Королевский клуб" принял решение отказаться от услуг защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате. Несмотря на то что француз выступает за мерсисайдцев с 2021 года (перейдя из "Лейпцига" за 36 миллионов фунтов), его игра не убедила руководство испанского гранда, особенно с учетом того, что контракт футболиста истекает в конце сезона.

Вместо Конате приоритетной целью "Реала" стал центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек. 25-летний немец официально возглавил шорт-лист мадридцев на позицию ЦЗ.

Параллельно рассматривается кандидатура звезды "Тоттенхэма" Микки ван де Вена. По данным Sports Boom, 24-летний нидерландец приостановил переговоры о новом контракте с лондонским клубом, так как его внимание привлечено интересом со стороны "Реала" и "Барселоны". Ситуация осложняется тем, что "Тоттенхэм", борющийся за выживание в английской Премьер-лиге (АПЛ), выставил за своего лидера ценник в 100 миллионов фунтов.

Отметим, что скаутская служба "Реала" под руководством Жуни Калафата работает и над усилением полузащиты. Калафат рекомендовал руководству приобрести 22-летнего таланта из "Кристал Пэлас" Адама Уортона, считая его более стратегически важным приобретением, чем возможные трансферы Родри или Алексиса Мак Аллистера. Также в списке интересов мадридцев фигурирует полузащитник "ПСЖ" Витинья, что свидетельствует о масштабной перестройке состава к новому сезону.

İdman.Biz
