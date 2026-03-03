Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение от "Хетафе"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа подвел итоги матча чемпионата Испании, в котором его команда уступила "Хетафе" (0:1).

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, специалист выразил недовольство качеством судейства и признал собственные тактические просчеты. Арбелоа подчеркнул, что арбитр Муньис Руис позволил сопернику превратить игру в серию бесконечных остановок, что полностью сбило темп атаки мадридцев. Также тренер подтвердил, что клуб продолжит борьбу за титул, несмотря на увеличившееся отставание от "Барселоны".

"Вся ответственность за этот результат лежит на мне. Мы знали, с каким типом игры столкнемся, но судья позволил футболу превратиться в нечто иное. Я не критикую "Хетафе" - они делали то, что им разрешали. Мы создали достаточно моментов, но реализация нас подвела. Удаление Мастантуоно - это то, чего не должно происходить на таком уровне, это неприемлемо. Но это "Реал Мадрид", здесь никто не сдается. Впереди еще 36 очков, и наша цель - забрать их все", - заявил Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Альваро Арбелоа возглавил основной состав "Реала" в январе 2026 года, сменив на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством команда провела 12 матчей, однако домашнее поражение от "Хетафе" стало серьезным ударом по чемпионским амбициям.

Напомним, что из-за дисквалификаций следующий тур против "Сельты" пропустят ключевые игроки обороны и полузащиты - Мастантуоно, Хейсен и Каррерас.