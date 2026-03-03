3 Марта 2026
Роберт Левандовски может выйти на поле в защитной маске

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 12:57
21
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, получивший перелом глазницы в минувшие выходные, рассматривает возможность возвращения в строй к субботнему матчу Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао в специальной защитной маске.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление пресс-службы каталонского клуба, медицинский штаб запретил польскому форварду участвовать в сегодняшней ответной встрече полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико". Обследование, проведенное после субботнего поединка с "Вильярреалом", подтвердило перелом внутренней стенки левой глазницы. Несмотря на серьезность травмы, врачи допускают участие игрока в ближайших матчах чемпионата при условии использования средств защиты, однако сегодняшний выезд в Мадрид он пропустит в целях предосторожности.

Отметим, что отсутствие Левандовски значительно осложняет задачу подопечных Ханси Флика в Кубке Испании, где команде необходимо отыгрываться после разгромного поражения в первом матче со счетом 0:4 (ноль - четыре). Напомним, что в текущем сезоне 37-летний поляк остается ключевой фигурой в атаке "сине-гранатовых", лидируя в списке бомбардиров команды. В его отсутствие тренерский штаб планирует задействовать в центре нападения Феррана Торреса в связке с Ламином Ямалем и Рафиньей.

