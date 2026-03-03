3 Марта 2026
Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0

Мировой футбол
3 Марта 2026 11:00
Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0

Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис официально покинул свой пост при беспрецедентных обстоятельствах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильские СМИ, решение об отставке было объявлено сразу после разгромной победы над "Мадурейрой" со счетом 8:0. Несмотря на то, что команда продемонстрировала сверхрезультативную игру, совет директоров клуба утвердил отставку, которая планировалась заранее. Основной причиной послужили поражения в финалах Суперкубка Бразилии и Рекопы Южной Америки в начале 2026 года. Сообщается, что зарплата специалиста составляла около 2 млн реалов (685 тыс. манатов) в месяц, что также оказывало давление на бюджет при отсутствии новых трофеев в текущем сезоне.

Отметим, что Луис провел послематчевую пресс-конференцию, еще не зная о своей отставке. Решение было принято президентом клуба Родольфо Ландимом (Бапом) еще до начала игры, независимо от результата. Основным кандидатом на замену называют Леонардо Жардима.

Вместе с Луисом клуб покидают его ассистент Иван Паланко и тренер по физподготовке Диогу Линьярес.

Напомним, что Филипе Луис за короткий период работы наставником "рубро-негрос" (с сентября 2024 года) добился выдающихся результатов. Под его руководством "Фламенго" выиграл Кубок Бразилии (2024), чемпионат Кариока (2025), Суперкубок (2025) и главный клубный трофей континента - Кубок Либертадорес (2025). Луис первым в истории завоевал Кубок Либертадорес с "Фламенго" и как игрок, и как тренер. За время его работы команда одержала победы более чем в 65% матчей. Несмотря на статус легенды и пять титулов за 15 месяцев, руководство посчитало текущий игровой спад достаточным основанием для разрыва контракта.

İdman.Biz
