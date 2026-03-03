Нападающий "Челси" может продолжить карьеру в "Астон Вилле"

Футбольный клуб "Астон Вилла" выразил заинтересованность в приобретении нападающего "Челси" Николаса Джексона, выступающего в настоящее время на правах аренды за мюнхенскую "Баварию".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, немецкий гранд принял решение не продлевать аренду и не выкупать трансфер игрока. Джексон вернется в лондонский клуб этим летом, однако тренерский штаб "синих" не рассчитывает на него в будущем. В этой ситуации "Астон Вилла" готова начать переговоры с "Челси" и предложить форварду контракт.

Напомним, что Джексон перешел в "Челси" из "Вильярреала" в 2023 году за 37 млн евро (67,8 млн манатов), но не смог закрепиться в основном составе. За время пребывания в лондонском клубе он провел 81 матч, забил 30 голов и сделал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет 45 млн евро (82,4 млн манатов).