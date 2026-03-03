58-летний Кадзуеси Миура продлил контракт с "Фукусима Юнайтед"

3 Марта 2026
Легендарный японский нападающий Кадзуеси Миура, которому в феврале исполнилось 58 лет, официально продлил соглашение с клубом "Фукусима Юнайтед" еще на один год. Это решение означает, что предстоящий сезон станет для него уже 41-м в профессиональной карьере, которую он начал в далеком 1986 году. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Derbyderbyderby.it, футболист, продолжающий бить рекорды долголетия в мировом спорте, объяснил свое решение сохранением внутренней мотивации.

"Моя страсть к футболу не меняется, независимо от того, сколько мне лет", — заявил Миура, подчеркивая, что возраст не является для него препятствием. Опытный форвард, известный во всем мире как "Кинг Казу", продолжает выходить на поле в составе клуба третьего дивизиона Японии (J3 League), демонстрируя пример беспрецедентной преданности игре. Его карьера, охватывающая четыре десятилетия, включает выступления в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии, но именно в родной Японии он стал живым символом неиссякаемой энергии и любви к спорту.

İdman.Biz
